Решила не мучить ребенка: Бондарчук оставила 6-месячного сына

Светская львица рассказала о причинах своего поступка. Светлана Бондарчук с сыном Петром соцсетиСветлана Бондарчук несколько лет работала над исполнением заветной мечты: после свадьбы с Сергеем Харченко она твердо решила стать мамой в третий раз.