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Решила не мучить ребенка: Бондарчук оставила 6-месячного сына

Решила не мучить ребенка: Бондарчук оставила 6-месячного сына

Светская львица рассказала о причинах своего поступка. Светлана Бондарчук с сыном Петром соцсетиСветлана Бондарчук несколько лет работала над исполнением заветной мечты: после свадьбы с Сергеем Харченко она твердо решила стать мамой в третий раз.

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ГМ
Георгий Михалев
Страшна, как смертный грех.
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