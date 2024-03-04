Мэр пообещал женщине из Луганска разрешить жилищный вопрос в Братске

В приемную мэра Братска Сергея Серебренникова пришло трогательное обращение от Людмилы Леонидовны, которая в 2014 году вынуждена была покинуть свой родной город Луганск из-за начавшихся там военных действий.
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