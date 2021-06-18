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Юрий Пронько: "Кучки Кудрина" – это приговор

Юрий Пронько: "Кучки Кудрина" – это приговор

Власти Гонконга с июля начнут раздавать жителям этого специального района Китая электронные купоны по 5 тыс.

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Регина Станиславовна
Набиулину давно пора убирать, судить ее надо за авантюризм.Мы хотим жить, учить детей, лечить. А нам не дают. Либералы считают, что деньги, выделенные народу, потеряны, пользы нет от этого, им только на себя не жалко, любимых. Россией руководят враги и подлецы.
саша дмитренко
в зеркало посмотри,самочка,,,
Владимир Штейнберг
этот кудрин и его команда - вредители и воры!!!!
саша дмитренко
не тебе,свинопас,это обсуждать
саша дмитренко
халява до добра не доводит!!!!! к примеру американцы эту халяву отнесли н биржу и купили акции)))
Лирина Полесская (Вяткина)
Путин слишком либерально относится к либералам ! Политика должна быть ужесточена по отношению к ним.
саша дмитренко
при его опыте,,,думаю он относится к ним оптимально)),подбирает как мастер-инструмент))
Александр Лагуткин
Весь наш финансово-экономический блок нужно гнать поганой метлой из управления экономикой. Это сплошной непрофессионализм, если не откровенное вредительство! Тот же кудрин в бытность душил нашу экономику, финансируя экономики наших врагов. Он вкладывал деньги от продажи углеводородов в западные банки под 0.75% годовых. В это же время наш ЦБ брал кредиты у этих же банков под 8% годовых. Кому шла разница в более чем 7% только кудрину известно. Высший пилотаж "экономической мысли". Нашим предприятиям в то время кредиты давались более чем за 30% годовых. Проще способа убить экономику ещё никто не придумал. И сейчас ситуация не изменилась. Не дай бог дать денег на развитие экономики! Это же МВФ не одобрит. Вот такие "таланты" у нас в управлении финансами и экономикой! Вспомнишь тут товарища Сталина, который знал где место таким "экономистам".
Владимир Домнин
Вроде, все кичатся своим высоким экономическим образованием, но пытаются применить один метод к абсолютно разным экономическим ситуациям. Где-то можно безболезненно выдавать всеобщую финансовую помощь, а где-то нельзя, а надо применять другие формы помощи. В нашей стране предпочтительнее компенсировать несправедливое налогообложение с одной процентной ставкой для высоких и низких доходов. Иначе говоря помощь должна быть адресной.
Борис Осипов
Астон Мартин
приватизация это преступление
саша дмитренко
чиновник НИКОГДА НЕ РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ ХОЗЯИНА!!! ворует и подтасовывает,,,

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