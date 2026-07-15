«Кливленд», «Майами» и «Филадельфия» имеют наибольшие шансы на подписание Леброна Джеймса (Чарания)

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, фокус свободного агента Леброна Джеймса сместился на « Кливленд », « Майами » и «Филадельфию» как на самые привлекательные для него варианты продолжения карьеры.
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