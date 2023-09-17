ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Возвращение в Россию «капающих на мозги» — операция западных спецслужб

Возвращение в Россию «капающих на мозги» — операция западных спецслужб

Возвращение в Россию «капающих на мозги» — операция западных спецслужб До недавнего времени эти структуры имели чёткое понимание того, как взорвать нашу страну изнутри.

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