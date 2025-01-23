Трамп отвел России 100 дней на победу – Карасев

100 дней, которые якобы отвел президент США Дональд Трамп на завершение конфликта на Украине своему советнику по нацбезопасности Киту Келлогу – это срок, в течение которого Россия должна решить свои дела на Донбассе.
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