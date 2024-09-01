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Царьград

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На Кубани со 2 по 4 сентября объявили штормовое предупреждение

На Кубани со 2 по 4 сентября объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидают сильные дожди, грозы и град.Во второй половине дня 2 сентября и в течение суток 3 и 4 сентября в некоторых районах Краснодарского края ожидаются сильные дожди с грозой и градом.

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