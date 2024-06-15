Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency Лидеры стран "Большой семерки" обратились к России с призывом выплатить Украине $486 миллиардов за якобы нанесенный ущерб, следует из финального заявления участников саммита в Италии.
Страны G7 потребовали от Москвы выплатить Киеву $486 млрд ущерба
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Вик Норд
«Смилуйся, государыня рыбка! Что мне делать с проклятою бабой? Уж не хочет быть она царицей, Хочет быть владычицей морскою; Чтобы жить ей в Окияне-море, Чтобы ты сама ей служила И была бы у ней на посылках». Ничего не сказала рыбка, Лишь хвостом по воде плеснула И ушла в глубокое море.
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16 час.
Л
Леонид -
Дурак думками богатеет
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13 час.
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