Высокие старты - с платформы инновационных знаний

Как покоряется будущее – об этом сегодня рассказали молодым мэтры прикладных наук и бизнеса, участники просветительского марафона «Новое знание»«Эмоции - через край! Ну что, навстречу новым знаниям на марафоне?», - написала на своей страничке активный пользователь соцсети Анна Беляева @anka_beliaeva Аналогичные комментарии появились на разных страницах в социальных сетях Адыгеи после первого дня уникального интеллектуального марафона, которому, без преувеличения, в мире не будет равных.