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Прерывистая желтая линия у края дороги: что она означает

Прерывистая желтая линия у края дороги: что она означает

Как правило все водители хорошо понимают и различают дорожную разметку, которая разделяет полосы, действительно с этим всё просто, если полоса сплошная то пересекать её нельзя, соответственно обгон и перестроение запрещён, но вот многие водители забывают, что означает сплошная и прерывистая линия дорожной разметки нанесённая у края проезжей части.

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