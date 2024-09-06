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Миллиардер Сакс внезапно обратился к американцам после слов Путина на ВЭФ

Миллиардер Сакс внезапно обратился к американцам после слов Путина на ВЭФ

Сакс призвал своих соотечественников не поддерживать кандидатуру Харрис на выборахПосле того, как Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме, американский миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсетях, что гражданам США не стоит голосовать за Камалу Харрис на выборах.

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