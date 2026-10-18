“The Trump administration acknowledges its plan to paint the Eisenhower Executive Office Building white would damage the historical character of the 138-year-old landmark and its relation to two other nationally significant properties, according to a new federal assessment,” the Washington Post reports.
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