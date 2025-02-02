Avia.pro - СМИ Затолкать троих детей в машину — гениальный воспитательный метод? В тихом районе Благовещенска 24 января произошел инцидент, который мог бы стать сценарием триллера.
Похищение по-узбекски: как иноземец получивший паспорт в 2022 решил «разобраться» с местными детьми в Благовещенске
Комментарии
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Г
Геннадий
Назад, в аул! Жёстко, демонстративно, показательно. Чтобы другие подобные поняли, что "со своим уставом в чужой монастырь", как говорится, не совались!
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12 час.
Зоя Мартьянова
Давно пора жёстко относиться новым гражданам-мигрантам в России, что это такое, уже детей российских граждан среди белого дня похищают, ну, что Фёдоров, Затулин и иже такие же русофобы депутаты живущие за счёт российских налогоплательщиков и дальше будет совершать беспредел вместе со своими защищающими мигрантами нарушая Законодательство Российского государства против Российских граждан и против России и создавая прецедент внутриполитического конфликта и будете дальше продвигать законы для создания срыва народного бунта против руководства России, нацеленно соверершаете Госизмену, работаете на халифат, на ваххабитов, экстремистов, террористов и на русофобов? Как вам нравится преступления против российских налогоплательщиков, граждан- женщин, детей мужчин, стариков со стороны мигрантов в России, и дальше будете защищать пребывание мигрантов в России и их пребывания в России. Неужели вы продали свою душу НПК иностранным государству, вы через них гранты отрабатываете?
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11 час.
M
Malina
Вместе со всеми чадами и домочадцами!!!
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11 час.
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