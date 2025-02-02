Похищение по-узбекски: как иноземец получивший паспорт в 2022 решил «разобраться» с местными детьми в Благовещенске

Зоя Мартьянова

Давно пора жёстко относиться новым гражданам-мигрантам в России, что это такое, уже детей российских граждан среди белого дня похищают, ну, что Фёдоров, Затулин и иже такие же русофобы депутаты живущие за счёт российских налогоплательщиков и дальше будет совершать беспредел вместе со своими защищающими мигрантами нарушая Законодательство Российского государства против Российских граждан и против России и создавая прецедент внутриполитического конфликта и будете дальше продвигать законы для создания срыва народного бунта против руководства России, нацеленно соверершаете Госизмену, работаете на халифат, на ваххабитов, экстремистов, террористов и на русофобов? Как вам нравится преступления против российских налогоплательщиков, граждан- женщин, детей мужчин, стариков со стороны мигрантов в России, и дальше будете защищать пребывание мигрантов в России и их пребывания в России. Неужели вы продали свою душу НПК иностранным государству, вы через них гранты отрабатываете?