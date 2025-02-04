Универсальное приложение Hero для повышения производительности на базе искусственного интеллекта бросает вызов Календарю Google и другим приложениям

Люди часто используют несколько приложений для заметок, ведения расписания и выполнения дел. Но почему бы не объединить их все в одном приложении? Такова идея Hero, универсального приложения для повышения продуктивности с помощником в виде искусственного интеллекта (конечно же!).
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