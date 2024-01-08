Пермский пороховой завод могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за непредставление цены продукции

Третьим лицом по данному делу привлечен кировский производитель зенитных ракет.ФКП «Пермский пороховой завод» пытается оспорить решение УФАС по Нижегородской области, которое наложило штраф на предприятие в размере 300 000 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии