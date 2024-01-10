4 человека погибли и 65 пострадали в ДТП в Алтайском крае с начала 2024 года

C с 1 по 8 января в регионе зафиксировали более 4,5 тысячи нарушений ПДД В Алтайском крае с 1 по 8 января 2024 года произошло 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 4 человека и 65 пострадали, в том числе 17 детей.