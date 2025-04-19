Сотрудников ГАИ отправили на помощь коммунальщикам в очистке дорог Новосибирска

В ночь с пятницы на субботу 19 апреля произошли колоссальные погодные изменения. Температура опустилась с +2 градусов до -4, а ежедневные осадки в виде дождя превратились в снег, представляющей угрозу новосибирским водителям и пешеходам.
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