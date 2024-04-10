В США раскрыли, чего Россия лишила ВСУ 

Украина больше не может защитить свою инфраструктуру от российских ударов из-за нехватки систем ПВО, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.
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