Елена Шульгина: Играть в дартс можно, пока глаза различают мишень

Дартс. Несерьезная на первый взгляд игра имеет многовековую историю, корни которой уходят в Англию. Более 300 лет назад дартс был одним из развлечений солдат британской армии, но уже в конце 19 века появились первые правила игры, а мишень обрела деление на секторы с очками.