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Американская биотехнологическая компания приостановила испытания нового препарата из-за тяжелых побочных эффектов

Американская биотехнологическая компания приостановила испытания нового препарата из-за тяжелых побочных эффектов

В США была остановлена клиническая программа испытаний нового метода редактирования ДНК. Компания Verve Therapeutics сообщила о том, что один из участников испытаний Ib фазы heart-1 (VT-1001) получил тяжелые побочные эффекты.

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