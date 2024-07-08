В МИД РФ высказались о возможном снятии моратория на смертную казнь

Ранее, в частности, с такой инициативой выступил глава СКР Александр Бастрыкин Несмотря на дискуссии о возможности снятия моратория на смертную казнь в России, он продолжает действовать и его должны соблюдать, заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.