В МИД РФ высказались о возможном снятии моратория на смертную казнь

Ранее, в частности, с такой инициативой выступил глава СКР Александр Бастрыкин Несмотря на дискуссии о возможности снятия моратория на смертную казнь в России, он продолжает действовать и его должны соблюдать, заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
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