Дайджест дня: Tayron на конвейере, гибридный Exeed RX и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На головном заводе компании Volkswagen в Вольфсбурге началось производство четвертой модели.
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