МВФ говорит о возврате промышленной политики

Традиционные целевые меры государственного вмешательства, направленные на повышение конкурентоспособности отечественных производителей или стимулирование роста в избранных отраслях, вновь набирают популярность.
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