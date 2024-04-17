В Брянской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в мошенничестве

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Брянской области и их коллеги из территориальных подразделений задержали восемь местных жителей и двоих граждан одного из государств ближнего зарубежья.
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