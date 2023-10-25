Овечкин поднял журналистку на руки и помог покинуть лёд во время матча НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог американской журналистке Лие Хекстолл покинуть площадку во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс».
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