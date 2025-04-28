Зеленский просил у Трампа оружие на похоронах папы римского

REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Глава киевского режима Владимир Зеленский просил у президента США Дональда Трампа о новых поставках оружия во время их встречи в Ватикане в день похорон папы римского.
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