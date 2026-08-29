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Путин открыл новые школы, Зеленский пообещал наказать за склад. Итоги 29 августа

Президент России Владимир Путин открыл новые школы в российских регионах. Владимир Зеленский пообещал наказать тех, кто разместил склад с боеприпасами на Житомирской трассе неподалёку от жилых домов.

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