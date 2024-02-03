Минобороны: за неделю 26 бойцов ВСУ сдались в российский плен

По последним данным, в течение прошлой недели 26 украинских военнослужащих на херсонском направлении попали в плен российских военных, проинформировали представители Министерства обороны Российской Федерации.
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