ЗЗачем ВЦИОМ пытается внушить гражданам, что массовая миграция — это хорошо?

Юрий Ильинов

FoBoss_VM Поражает не сам факт ситуации , а изумляет просто что ВСЕ ВСЁ знают . Но никто НИЧЕГО не делает что бы хоть как то купировать ситуацию.. Начиная от президента Путина у которого в руках абсолютно все рычаги управления , начиная от карманной партии большинства в досДуре и совфеде и заканчивая правом кадровых перестановок и формирования внешней и внутренней политики . И заканчивая начальником РОВД в Мухоцранске. Они обладают всей полнотой информации в данном вопросе , но не делается ничего. Усилия единичных личностей типа Бастрыкина или организации Северный человек это капля в море как вы понимаете . Нет системы борьбы , есть только гнилая система правохрагения, судов и законотворчесва. Насквозь гнилая . Хотя пробему решить достаточно просто . Что можно сделать, что бы в нашей стране стало меньше убийств, изнасилований и терактов: 1. Ввести визовый режим. 2. Выдача паспорта только после 10+ лет проживания в жизни в стране без административных взысканий и правонарушений. 3. Выдача паспорта только после сдачи экзамена по русскому языку и истории на отлично. 4. Сбор всей биометрии, добавлении инофрмации их всех ближайших родственниках в базу. 5. Депортация с пожизненным запретом на въезд за тяжкие преступления (ВСЕЙ семьи в полном составе). 6. Депортация с пожизненным запретом на въезд за два административных нарушения (распитие спиртных в неположенном месте , пересечение двойной сплошной или проезд на красный свет). 7. Выдача виз только тем, кто реально докажет свою профпригодность и "нужность" российскому социуму. 8. По приезду ставить на учёт к местному участковому. 9. Запрет на перещение внутри страны без разрешения. 10. Отмена выплат любых пособий.