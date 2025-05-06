Военная драма о детском концлагере «Группа крови» выйдет на экраны 8 мая

Военная драма о детском концентрационном лагере «Группа крови» выйдет на экраны 8 мая. Создатели постарались передать все ужасы, с которыми столкнулись пленники так называемого в нацистских официальных документах «детского дома», располагавшегося в Ленинградской области во времена Великой Отечественной Войны.
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