Военное обозрение

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Шойгу прибыл в зону спецоперации, где заслушал доклад командующего группировкой «Восток»

Шойгу прибыл в зону спецоперации, где заслушал доклад командующего группировкой «Восток»

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу снова посетил зону проведения специальной военной операции, на этот раз проинспектировав войска группировки "Восток".

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