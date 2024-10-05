Фото: Roman Denisov/Global Look Press Яна Поплавская рассказала, как высокопоставленные чиновники могут "отмывать" коррупционные деньги с помощью ипотеки.
"Откуда у чиновника такая богатая квартира?!" Поплавская разоблачила схемы коррупционеров
Комментарии
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Александр
Балаболка эта Поплавская, как многие "правдорубы" наших дней.
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6 час.
СЕРГЕЙ Лютов
"А у меня наверное тупой вопрос: а почему чиновники должны жить бедно?" - Почему "бедно", а не по средствам, разве мало они получают - с такой зарплатой и обеспечением не бедствуют, не бомжуют и не голодают!
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6 час.
ninikooo Митусова
А куда смотрит Генеральная прокуратура и другие надзирающие органы?! Г- н Мишустин не желает поинтересоваться откуда у таких граждан непомерные доходы?! Может пора уже конфисковать и передать на нужды СВО?!
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5 час.
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