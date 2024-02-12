КХЛ отклонила апелляцию "Сибири" на снятие очков

12 февраля Совместная дисциплинарная палата Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отказала новосибирской "Сибири" в апелляции по снятию четырех очков в регулярном чемпионате за нарушение лимита на легионеров.