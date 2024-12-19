Парламент Франции принял временный бюджет

Парламент Франции окончательно принял временный бюджет, который должен обеспечить непрерывность функционирования всех госструктур, пока будут продолжаться политические баталии вокруг полноценного бюджета на 2025 год.
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