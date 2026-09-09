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Пабло Торре: «НБА уменьшила наказание «Клипперс» из-за ценности заметок Лоуренса Фрэнка в расследовании»

«Клипперс» были оштрафованы на 30 млн и 5 драфт-пиков 1-го раунда за обход потолка зарплат. Журналист Пабло Торре, впервые поднявший эту тему, рассказал, что его удивило в отчете по расследованию.

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