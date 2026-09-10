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В Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 10 лет снизились в 8,5 раза

В Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 10 лет снизились в 8,5 раза

Хорошая экология становится для Москвы таким же важным фактором развития, как транспорт и цифровые сервисы.

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