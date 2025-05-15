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Задержанному сотруднику «Эксмо» Норовяткину грозит до восьми лет лишения свободы

Задержанному сотруднику «Эксмо» Норовяткину грозит до восьми лет лишения свободы

Фигурантам дела об экстремизме, в числе которых директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин, грозит до восьми лет колонии за пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

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