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Орловских детей приглашают на фестиваль «Наследники России православной»

Орловских детей приглашают на фестиваль «Наследники России православной»

Стартовал приём заявок на V Межрегиональный мультижанровый фестиваль-конкурс художественного творчества «Наследники России православной».

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