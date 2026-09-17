Автоэксперт Колодочкин объяснил, почему дизтопливо стоит дороже бензина

Дизельное топливо традиционно считается более дешёвым, чем бензин, поскольку его получают из нефти более простым способом — это более тяжёлая фракция.
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