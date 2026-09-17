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Автоэксперт Колодочкин объяснил, почему дизтопливо стоит дороже бензина

Автоэксперт Колодочкин объяснил, почему дизтопливо стоит дороже бензина

Дизельное топливо традиционно считается более дешёвым, чем бензин, поскольку его получают из нефти более простым способом — это более тяжёлая фракция.

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