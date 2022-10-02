Мэр Воркуты: 10% добровольцев идут на фронт из-за того, что их «пилят» жены

В качестве примера Ярослав Шапошников привел историю своего знакомого, который пошел на спецоперацию из-за проблем в отношениях с женойМэр Воркуты заявил РБК, что некоторые мужчины уходят на фронт из-за того, что их «пилят» жены.
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