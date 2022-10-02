Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Премьер Великобритании приказал Зеленскому воевать до последнего украинца!США отказываются ...
  • Александр Т
    Да по.ху.й на Гейропейские проблемы. Пусть у них головка болит. А то смотрика ты какие заботливые. И без них обойдёмся.FT: западные трей...
  • Арсен Межлумов
    России нужна Беда, чтобы получилась Победа!Лайнер МС-21 с но...

Мэр Воркуты: 10% добровольцев идут на фронт из-за того, что их «пилят» жены

Мэр Воркуты: 10% добровольцев идут на фронт из-за того, что их «пилят» жены

В качестве примера Ярослав Шапошников привел историю своего знакомого, который пошел на спецоперацию из-за проблем в отношениях с женойМэр Воркуты заявил РБК, что некоторые мужчины уходят на фронт из-за того, что их «пилят» жены.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КК
Крокодил Крокодилович
В хохложопию на заработки 😊😊😊
Ответить
2 г.
Ральх Барни
Жизненно истинная мудрость.
Ответить
2 г.
РБ
Ральх Барни
На самом деле женская жизнь часто после 30 преобразуется в истерку и истязание ближних. А что ушедшие на фронт мужчины - они отдают себе отчет ... своим решениям. Важны мужество, опытность уомандования, дрстаточность вооружения, тылового обеспечения.
Ответить
2 г.
наверх