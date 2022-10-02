РБ

Ральх Барни

На самом деле женская жизнь часто после 30 преобразуется в истерку и истязание ближних. А что ушедшие на фронт мужчины - они отдают себе отчет ... своим решениям. Важны мужество, опытность уомандования, дрстаточность вооружения, тылового обеспечения.