Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новая мина

Новая мина

Новая мина. Уже десяток человек прислали разными способами это фото. В чате несколько часов назад обсудили, но без вскрытия или рентгена точно сказать нельзя.

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