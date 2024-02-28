Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 678 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    Старые большевики и комиссары, по преимуществу евреи все, вначале уничтожили более-менее образованный слой - под нож ...Какие черты русск...
  • ВераВерная
    Зато от других нет.За спасибо и поце...
  • Вячеслав Дегтярев
    у меня от таких как ты противоядие..............😂😂😂😎☝️.......За спасибо и поце...

Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда. А нейтрализовалка-то выросла?

Посол Литвы пригрозил «нейтрализацией» Калининграда. А нейтрализовалка-то выросла?

"После интеграции Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым", - заявил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх