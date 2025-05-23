Книга ветерана из Отрадного нашла отклик в Республике Башкортостан

Ветеран, полковник инженерных войск, почётный сапёр ВДВ и председатель комиссии по патриотическому воспитанию в Совете ветеранов района Отрадное Владимир Григорьевич Тищенко написал документальную повесть о жизни, деятельности и подвиге прославленных Героев воинов инженерных войск.
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