🏠 В Крыму около 9 тысяч гостевых домов работают неофициально «По информации министерства курортов и туризма Республики Крым, в регионе порядка 9 тысяч средств размещения, работающих неофициально.
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🏠 В Крыму около 9 тысяч гостевых домов работают неофициально «По информации министерства курортов и туризма Республики Крым, в регионе порядка 9 тысяч средств размещения, работающих неофициально.