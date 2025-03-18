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test mazurok

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🏠 В Крыму около 9 тысяч гостевых домов работают неофициально «По информации министерства курортов и туризма Республики Крым, в регионе порядка 9 тысяч средств размещения, работающих неофициально.

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