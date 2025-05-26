В Сети опубликовали видео задержания заведущего моргом в Вязьме

Поймали в «скорой». Коррупционное преступление в смоленском райцентре прокомментировало региональное управление Следственного комитета РФ Задержание сотрудниками ФСБ Алексея Евдокимова, руководителя местного межмуниципального морга в Вязьме Смоленской области, попало на оперативное видео (две записи ниже).