В Хабаровске сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота немаркированную табачную продукцию

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей Хабаровска и жителя Еврейской автономной области в возрасте 38, 36 и 34 лет по признакам преступления, предусмотренного ч.