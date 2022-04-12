В Хабаровске сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота немаркированную табачную продукцию

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей Хабаровска и жителя Еврейской автономной области в возрасте 38, 36 и 34 лет по признакам преступления, предусмотренного ч.
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