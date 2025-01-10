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Царьград

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«ВХ»: погибшим в ближнем бою с якутским бойцом оказался одессит Масловский

«ВХ»: погибшим в ближнем бою с якутским бойцом оказался одессит Масловский

Украинский военнослужащий, погибший в ближнем бою с якутским штурмовиком Андреем Григорьевым, оказался уроженцем Одесской области.

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