Александр Аксененко из Госдумы предложил начать госпрограмму капитального ремонта культурно-досуговых учреждений.
Госдума предложила запустить программу капремонта домов культуры
Комментарии
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ШКИПЕР
Депутаты ГД живут в другом измерении. Пора понять , что страна ведёт ВОЙНУ со всем Западом . А они себе премии выписывают, говорят о каких то финансовых прожектах. Если это пиар перед выборами, то крайне неудачный. А сколько народа в России осталось без крова от затоплений и пр. природных катаклизмов ?
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