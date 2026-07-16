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Царьград

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Госдума предложила запустить программу капремонта домов культуры

Госдума предложила запустить программу капремонта домов культуры

Александр Аксененко из Госдумы предложил начать госпрограмму капитального ремонта культурно-досуговых учреждений.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Депутаты ГД живут в другом измерении. Пора понять , что страна ведёт ВОЙНУ со всем Западом . А они себе премии выписывают, говорят о каких то финансовых прожектах. Если это пиар перед выборами, то крайне неудачный. А сколько народа в России осталось без крова от затоплений и пр. природных катаклизмов ?
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