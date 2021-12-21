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Сотрудниками администрации Джанкойского района проведён мониторинг цен на социально значимые продукты

Сотрудниками администрации Джанкойского района проведён мониторинг цен на социально значимые продукты

В целях мониторинга сложившихся цен на социально значимые продукты питания в базовых объектах торговли и, при необходимости, оперативного реагирования на возможные негативные изменения на рынке цен в районе специалистами сектора по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг отдела по вопросам экономики и потребительского рынка администрации Джанкойского района 20 декабря 2021 года осуществлен выезд в села Победное, Майское, Заречное, а также в поселок Азовский и Вольное.

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