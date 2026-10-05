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Русская весна

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МВФ ждёт от Киева почти миллиард долларов до конца года при рекордном долге

МВФ ждёт от Киева почти миллиард долларов до конца года при рекордном долге

Украина должна выплатить Международному валютному фонду около миллиарда долларов до конца года при рекордном госдолге, следует из внутренних документов МВФ, которые изучило РИА Новости.

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