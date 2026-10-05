МВФ ждёт от Киева почти миллиард долларов до конца года при рекордном долге

Украина должна выплатить Международному валютному фонду около миллиарда долларов до конца года при рекордном госдолге, следует из внутренних документов МВФ, которые изучило РИА Новости.
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